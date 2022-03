Wie das Heidenheimer Hellenstein-Gymnasium mit der Maskenpflicht umgeht

Der Umgang mit den Corona-Regeln ist vor allem an Schulen nicht einfach. Das Landes-Sozialministerium hat die Maskenpflicht eigentlich aufgehoben. Nun empfiehlt das Robert Koch-Institut, Masken in der Schule weiter zu tragen.

SWR-Moderator Frank Wiesner hat sich zum Thema Maskenpflicht mit dem Rektor des Heidenheimer Hellenstein-Gymnasiums, Holger Nagel, unterhalten.

SWR: Herr Nagel, was halten sie von diesem Hin und Her?

Holger Nagel: Wir hatten schon höhere Inzidenzwerte hier und können nachvollziehen, dass gewisse Unsicherheiten bestehen. Also natürlich war es ein riesiges Hoffnungszeichen, die Masken abzunehmen. Aber wir sind darauf vorbereitet, sie auch aufzubehalten oder wieder aufzuziehen. Wir haben schon gesehen, dass es gewisse Unsicherheiten in den Räumen im Umgang miteinander gibt. In der konkreten Umsetzung haben viele Schüler bei uns immer noch ihre Masken auf und sind sehr vorsichtig im Alltag.

Und wie gehen Sie an der Schule mit dem Thema um? Haben Sie eine Maskenpflicht verhängt? Oder ist es freiwillig?

Also die Vorgaben kommen alle von oben aus Stuttgart. Wir haben die Maskenpflicht erst eingeführt gehabt. Haben Sie jetzt immer noch auf Fluren, auf Begegnungsflächen. In den Klassenräumen oder auch auf dem Pausenhof wurde die Maskenpflicht Anfang der Woche abgeschafft, als wir wieder vom Wechselunterricht in den Präsenzunterricht gewechselt sind. Wir können nicht auferlegen, die Masken zu tragen. Die Maske doch aufzusetzen oder sie nicht aufzusetzen, obliegt jedem einzelnen Schüler und jeder Schülerin.

Sind Sie an die Vorgaben des Ministeriums gebunden oder dürfen sie selbst entscheiden?

Wir dürfen nicht selbst entscheiden. Aber was wir natürlich vorgeben können, ist eine gelebte Kultur. Ich stelle immer wieder fest: Wenn Schülerinnen und Schüler das Bedürfnis haben, aus Sicherheitsgründen, weil es vielleicht auch Schicksalsschläge in der Familie gab, die Maske zu tragen, dass es dann auch innerhalb der Klassen umgesetzt wird. Und so kann ich natürlich auch als Schulleiter eine Kultur leben mit Vorsicht oder Lockerheit. Wobei ich natürlich sagen muss, dass es auch ganz stark von den lokalen Inzidenzwerten und Erfahrungen abhängt. Letzten Endes entscheidet dann doch auch das Elternhaus.

Was bekommen Sie denn so an Reaktionen von den Schülern selber, vielleicht auch von deren Eltern?

Also es gibt natürlich das gesamte Spektrum zwischen Menschen: Die, die überhaupt keine Masken tragen wollen und die, die es auch auch im Vorfeld nicht wollten, als die Maskenpflicht in jedem Raum bestand. Es gibt jetzt natürlich auch große Erleichterung, Schreie, Freudenjubel, dass man sie nicht mehr tragen muss. Andere sind sehr vorsichtig. Es stehen vielleicht noch Abiturprüfungen an, man möchte in den Urlaub. Man hat vielleicht in der Freizeit noch Feierlichkeiten wie den 18.Geburtstag und möchte ihn nicht in Quarantäne verbringen. Es gibt geteilte Meinungen, unterschiedliche Umgangsformen. Und wir versuchen es als eine gewisse Kultur in der Schule zu bündeln. Aber es ist nicht ganz einfach.