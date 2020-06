"Es gab Leid auf beiden Seiten." Jakob Salzmann aus Merklingen (Alb-Donau-Kreis) hat mit anderen Interessierten die Geschichte der Flüchtlingsaufnahme im und nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert.

SWR: Herr Salzmann, begeistert waren die Bauern in Merklingen wahrscheinlich nicht über diese Zwangsgemeinschaften?

Man kann sich das nicht vorstellen. Eine Kommission hat festgelegt, wer noch Platz hatte, zum Teil oben auf der Bühne. Und da kamen dann fremde Leute aus Ungarn, aus Tschechien oder Rumänien, die wurden dort einfach zwangseinquartiert. Man kann sich natürlich die Freude schon vorstellen!

Jakob Salzmann aus Merklingen hat sich mit der Geschichte der Heimatvertriebenen beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben SWR Patrick Lee

Wie hat man sich denn da arrangiert?

In Merklingen war das Leid auch groß. 39 Gefallene hatte man damals, Väter und Söhne, und 33 Vermisste. Jetzt hat man Leid gehabt auf beiden Seiten. Und ich würde sagen, dass das auch dazu beigetragen hat, dass man sich arrangiert hat. Aber man hat die Leute auch schnell eingesetzt, in der Landwirtschaft. Die Landwirte haben feststellen 'Hoppla, ich habe ja eine Arbeitskraft' und die vielleicht auch recht günstig, die haben vielleicht für ein Essen, für etwas zu Trinken und die Übernachtung gearbeitet. Es kam da schon etwas zustande.

Sie befassen sich seit Jahren in der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum mit den Familiengeschichten in Merklingen, haben vieles zu Auswanderern nach Amerika zusammengetragen. Jetzt sozusagen das Gegenstück, die Zuwanderung. Haben Sie mal überschlagen, wie viele der heute rund 2.000 Merklinger Flüchtlinge sind?

Wissen Sie, es war ja so, es waren zwei Wellen. Es kamen zuerst die Luftkriegsgeschädigten, die Ausgebombten aus dem Ruhrgebiet, aus dem Saarland, aus Ulm. Und dann war da ja Zwangsumsiedlungen der Kehler. Man hat vermutet, dass sich der Krieg im Elsass abspielt. Die haben wir zusätzlich noch in Merklingen gehabt. Dann waren wir irgendwann bei 600 Leut.

Es war dann so, 1945 mussten die Luftkriegsgeschädigten alle zurück in ihre zerbombten Städte. Und dann kam die zweite Welle der Heimatvertriebenen aus verschiedenen Lagern.

Sie haben ein wunderbares Buch zusammengetragen, auch mit vielen Fotos, mit vielen Namenlisten. Wie sind Sie denn an die Familiengeschichten und Fotos für Ihr Buch gekommen?

Das war 2011, da haben wir natürlich überlegt, dass da alte Wunden aufbrechen könnten. Aber die Bereitschaft war da. Und es waren viele Tage, wo man sich dann mit den Leuten unterhalten hat. Zwei Jahre lang haben wir gesammelt, ein Familienregister erstellt und Fotos gesammelt. Die Bereitschaft war da, da ist einem das Herz aufgegangen, das muss man schon sagen.

Sind Sie denn bei ihren Recherchen auf besonders berührende Schicksale gestoßen?

Die von Bessarabien. Das ist heute Moldawien. Die wurden nach dem Hitler-Stalin-Pakt umgesiedelt. Und dann kam das Land zu Russland. Und so mussten die Hals über Kopf ihre Heimat verlassen. Die Menschen waren zwei Jahre im Lager in Österreich, wurden umgesiedelt nach Polen. Die Fluchtwege sind in dem Buch beschrieben. Das sind Schicksale, was die Menschen alles verloren haben. Den Vater verloren, der war im Krieg. Die Mutter verloren. Die Kinder. Das waren schon Schicksale.

Wie lange wurden die Zuwanderer denn im Ort als Fremde, als Zugereiste wahrgenommen, von den Merklinger "Ureinwohnern"?

Also, jetzt einmal von mir aus wahrgenommen, ich bin Jahrgang 1943, ich habe Schulkameraden gehabt, sehr viele Vertriebene, und der einzige Unterschied war eigentlich, dass wir evangelisch waren und die katholisch. Jetzt war das natürlich spannend, weil, so kooperativ waren wir dann in Merklingen doch, die Katholiken konnten auch in der evangelischen Kirche einen Gottesdienst abhalten. Zwei von unseren Kameraden waren Messdiener. Und da haben wir uns zusammen ins Glockenhaus gestellt, so wie die geklingelt haben, und mit dem Weihrauch, da haben wir gespickt.

Also bei den Kindern klappt das immer reibungslos, die Integration? Und wie war es bei den Erwachsenen? Sind die sehr lange als Fremde wahrgenommen worden, oder kam es auch darauf an, wie die sich in die Gemeinde eingebracht haben?

Ja, spannend wurde es dann bei der Heirat von Evangelischen und Katholischen. Also, da musste Liebe viel aushalten, das kann man wohl sagen. Bei uns war ja der Pietismus prägend. Und da war natürlich auch spannend, da kamen Paprika, Tomaten und Mais auf die Alb. Und dann waren da die Kochrezepte. Das mundet ja, gell? Und so kam doch eine häusliche Gemeinschaft zusammen. Man hat auch zusammen gekocht, es gab ja keine zwei Küchen. So ist das entstanden.

Und damals haben viele dann bei der Feldarbeit mitgeholfen, die Frauen haben auf das Haus aufgepasst, auf die Kinder aufgepasst. Und so entstand quasi eine Gemeinschaft. Und wir wollen natürlich nicht abstreiten, dass es in bestimmten Häusern, sagen wir mal so, sehr viele Wohnwechsel gegeben hat.

Warum haben Sie das Ganze zum Buch gemacht? Steckt da für Sie auch eine Botschaft für heute dahinter?

Ja, da ist ein ganz großer Respekt für das, was damals mit bescheidenen Mitteln geleistet wurde.

Sie beschäftigten sich in ihrer Interessengemeinschaft ja schon lange mit der Ortsgeschichte von Merklingen. Wie viele Leute machen denn da mit? Und wie sind Sie dazu gekommen, sich so zu engagieren? Sie selbst sind ja nicht Geschichtslehrer, sondern Maurer.

Das ist einfach das Interesse an der Geschichte. 64 sind wir im Moment. Wir haben ein Trachtenstüble, wir haben ein Brauchtumsstadel, wir machen Filmabende. Man versucht, die Geschichte breit zu streuen. Weil Geschichte für sich zu behalten, das ist nicht gut, meiner Meinung nach. Das Interesse können Sie nur wecken, wenn Sie das breit fächern.

Das Buch über die Flüchtlingsgeschichte von Merklingen kostet 25 Euro und ist zu bekommen bei Jakob Salzmann, Hobbyhistoriker von der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum in Merklingen.