Die Osterferien sind vorbei, der Unterricht zu Hause geht weiter. Im Vergleich zum Beginn der Corona-Krise hat sich inzwischen vieles verbessert, sagt der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates Ulm, Gerd Braig.

Die Schülerinnen und Schüler sollen jetzt weiter am heimischen Computer lernen, mit virtueller Verbindung zur Lehrerin oder zum Lehrer. Auch wenn es besser klappe, als noch vor ein paar Wochen, mache sich jetzt die soziale Spaltung bemerkbar, sagt Gerd Braig, Vorsitzender des Gesamtelternbeirates in Ulm.

SWR: Wie läuft es derzeit mit dem virtuellen Unterricht, sind Schulen, Lehrer und Schüler fit?

Gerd Braig: Ich denke, das wäre zu viel verlangt, wenn alle topfit wären. Aber viele Schulen haben die Zeit in den Osterferien genutzt, um sich für die jetzige Zeit neu und vielleicht besser aufzustellen. Und ich habe bisher sehr positive Stimmen gehört. Wir haben Wochenaufgaben, die Einteilungen sind besser. Er soll jetzt ein strukturierterer Unterricht stattfinden, was ich von meiner Schule (Anm. d. Red: Anna-Essinger-Realschule in Ulm) auch behaupten kann. Die Schulen haben einen Onlinestundenplan aufgestellt, Clouds für die Onlineaufgaben eingerichtet und feste Telefonkonferenzen mit kleinen Schülergruppen vereinbart. Außerdem sollen feste Sprechstunden mit den Lehrern stattfinden. Was die ersten drei Tage nach den Osterferien angeht, würde ich sagen: Daumen hoch! Da hat sich an einigen Schulen etwas getan.

Inzwischen hat sich beim Lernen zu Hause vieles verbessert, sagt der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates Ulm, Gerd Braig. privat

Vor ein paar Wochen hieß es noch, der Unterricht zu Hause sei sehr uneinheitlich. Manche Lehrer seien topfit, andere tauchten ab und seien nicht erreichbar. Ist da eine Besserung eingetreten?

Natürlich gibt es noch das ein oder andere an den Schulen, dass man besser machen kann. Das war ja keine geplante Situation, sondern wir sind da alle reingeschlittert.

Um dieses "Lernen zu Hause" machen zu können, braucht man ja bestimmte Voraussetzungen: Familien brauchen einen Internetanschluss, die Kinder eine eigene E-Mail-Adresse und dann natürlich auch einen Computer. Haben das alle Familien?

Es ist eine große soziale Spaltung zu erkennen. Deutlicher als bisher. Nehmen wir eine Familie mit drei Kindern, die einen Computer hat. Der wird vom Vater, der Mutter und den Kindern jeweils zeitlich begrenzt genutzt. Und dann gibt es auch Haushalte, in denen jedes Kind einen eigenen Laptop hat, teilweise sogar mit Drucker.

"Es ist eine große soziale Spaltung zu erkennen. Deutlicher als bisher", sagt Gerd Braig. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bietet denn das "Lernen zu Hause" grundsätzlich auch Vorteile?

Es gibt einige positive Rückmeldungen von den Schulen. Zum Beispiel, dass einige Schüler zu Hause besser lernen als in der Schule, wenn Störenfriede da sind. Es ist einfach mehr Ruhe, jedenfalls teilweise.

Wie sehr fiebern die Eltern dem 4. Mai entgegen, wenn es teilweise wieder mit dem richtigen Unterricht in den Schulen in Baden-Württemberg weitergehen soll?

Die Eltern fiebern alle auf diesen Tag hin. Es ist noch unklar, in welchen Gruppierungen die Klassen dann starten. Aber ich denke, für alle Eltern ist wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar.