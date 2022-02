per Mail teilen

Bei einem Unfall auf einem Hof in Oettingen-Auhausen (Kreis Donau-Ries) sind am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei waren sie damit beschäftigt, Platten auf das Dach einer Halle zu heben. Weil eine Palette umkippte, brach das Gerüst teilweise in sich zusammen. Ein 34-jähriger und ein 66-jähriger Arbeiter fielen fünf Meter tief auf den Betonboden.