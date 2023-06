gerichtsprozess Geldautomaten-Sprenger

Vor dem Landgericht Ulm startete heute ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Geldautomat-Sprenger. Die beiden 19 und 21 Jährigen Tatverdächtigen sollen im vergangenen Jahr mehrere Geldautomaten im Raum Göppingen und einen Automaten in Lorch-Waldhausen im Ostalbkreis gesprengt haben. Reporter Peter Schmid war heute im Landgericht vor Ort. Welche neuen Details gabs denn heute beim Prozessauftakt zu hören?

Der 21-Jährige Tatverdächtige, der aktuell in Ulm in U-Haft sitzt, gestand die Taten gleich nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklage verlesen hat. Er wirkte ruhig und eher zurückhaltend. Er beantwortete alle Fragen des Richters und erklärte präzise, wie die Angeklagten bei jeder der 5 Taten vorgegangen sind. Damit bestätigte er weitgehen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Zum Beispiel erzählte er, wie jedes Mal die Lunte gelegt wurde, wie er die Geldautomaten aufhebelte und wie die Sprengungen abliefen. Bei der Beweisaufnahme wurden Fotos von Überwachungskameras gezeigt, auf denen die Angeklagten zu erkennen waren. Mit dem Auto, oftmals durch Komplizen, sind sie laut dem Geständnis des 21-Jährigen in die Nähe der Bank gekommen, sind dann umgestiegen auf einen Roller und sind damit den letzten Weg zur Bank gefahren. Danach folgte die Sprengung und die anschließende Flucht mit dem Roller. Auf die Frage des Richters wie man auf sowas komme antwortete er „weil man Geld zum Leben braucht“. Der 21-Jährige ist neben den Bankautomaten-Sprengungen wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle in Eislingen im Kreis Göppingen im Jahr 2021 angeklagt. Der zweite Angeklagte, ein 19-Jähriger Mann äußerte sich heute nicht. Womöglich kann das Geständnis den Prozess verkürzen.