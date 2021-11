per Mail teilen

Zum Tag des Attentats des Königsbronner Widerstandskämpfers Georg Elser auf Adolf Hitler wird am Montag, dem 8. November, in Hamburg ein Platz nach Elser benannt. Der Georg-Elser-Platz befindet sich direkt beim Hamburger Stadthaus. Der Schreiner aus Königsbronn hatte 1938 versucht, Hitler in München mit einer Bombe zu töten, dieser hatte den Raum allerdings früher als geplant verlassen.