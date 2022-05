Genossenschaft gegen den Hausärztemangel

In Abtsgmünd wird am Mittwochnachmittag eine hausärztliche Genossenschaft für die Region "Schwäbischer Wald" gegründet. Ihr Ziel ist laut Landratsamt, die hausärztliche Versorgung in der Region sicherzustellen und zu verbessern. Die Gründungsmitglieder sind Vertreter der Ärzteschaften Aalen und Schwäbisch Gmünd sowie der zwölf Gemeinden des Schwäbischen Waldes. Sie wollen neue, attraktive Arbeitsplätze für Ärztinnen und Ärzte auf dem Land schaffen - etwa durch Teilzeitmodelle oder bei der Entlastung der Mediziner von Verwaltungsaufgaben. Zudem sollen medizinische Versorgungszentren entstehen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ist der Schwäbische Wald der am schlechtesten medizinisch versorgte Bereich im Land.