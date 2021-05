Rund 100 kommunale, private und kirchliche Waldbesitzer im Ostalbkreis haben sich einer Genossenschaft zur Holzvermarktung angeschlossen. Sie besitzen zusammengenommen etwa 53.000 Hektar Wald. An der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb sind auch Waldbesitzer aus den Nachbarkreisen Schwäbisch Hall und Rems-Murr beteiligt. Der Zusammenschluss wurde notwendig, nachdem der Holzverkauf aus Wettbewerbsgründen nicht mehr zentral von staatlicher Stelle für alle organisiert werden durfte. Es sei aber notwendig, sich zusammenzuschließen, so ein Sprecher des Landratsamtes in Aalen. Gegenüber den Sägewerken als Abnehmer habe man so eine bessere Verhandlungsposition. Es gehe aber auch um eine gemeinsame Logistik.