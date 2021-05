Eigentlich dürfte die "Gemeinwohlkasse" in Ulm gar nicht geöffnet haben - wegen unerlaubter Finanzgeschäfte. Doch der Betrieb läuft weiter. Brisant auch: Sie steht den "Reichsbürgern" nahe.

Als eine Mitarbeiterin die Fernseh-Kamera entdeckt, schließt sie erst die Tür ab und macht dann das Licht aus. Die Gemeinwohlkasse lehnt jede Stellungnahme ab. Andere werden da umso deutlicher: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat der Kasse in Ulm eigentlich den Saft abgedreht, weil es keine "notwendige Erlaubnis" gebe, sagt Dominika Kula von der Bafin.

Doch das Verbot scheint die Gemeinwohlkasse wenig zu beeindrucken. Im Internet macht sie nach wie vor Werbung und fordert zur Kontoeröffnung auf. Das eingezahlte Geld ist aber wohl weg. Denn: "Eine Rückübertragung des Kapitals liegt vollständig im freien Ermessen des Kapitalempfängers", schreibt die Einrichtung auf ihrer Internetseite.

Reichsbürger stecken hinter der Gemeinwohlkasse Ulm

Aber wer legt unter solchen Umständen bei einem angeblichen Geld- und Renteninstitut etwas an? Es gibt ein Bild von der Eröffnung der Kasse in Ulm im vergangenen September. Darauf zu sehen ist Peter Fitzek, der Chef des selbsternannten "Königreichs Deutschland". So genannte Reichsbürger, die den Staat ablehnen. Nicht etwa, dass die Kasse in Ulm diese Verbindung verschweigen würde. Sie firmiert als Initiative des Königreichs Deutschland.

Die Bafin hat nach eigenen Angaben "Herrn Fitzek, beziehungsweise Unternehmen in diesem Zusammenhang, schon diverse Male das Geschäft untersagt", erklärt Dominika Kula. Abwickler seien bestellt worden, um die Geschäfte der Kasse wieder rückabzuwickeln. Es habe "diverse Anordnungen" gegeben.

Die Gemeinwohlkasse sucht trotz des Verbots nach neuen Mitarbeitern für weitere Repräsentanzen des Königreichs Deutschland. (Screenshot) SWR

Auch Geschäfte der Gemeinwohlkasse Ulm werden wieder abgewickelt

Auch für die Gemeinwohlkasse Ulm gibt es einen Abwickler. Der spricht von mehreren hundert Kundinnen und Kunden und einem Schaden im fünfstelligen Bereich. Als geschädigt gilt auch, wer sein Geld nicht zurückfordert.

Darunter dürfte auch eine ganze Reihe von Querdenkern sein, unter anderem deren Sprecher Michael Ballweg, der laut Landesverfassungsschutz ebenfalls ein Konto eröffnete. Bei einer mittlerweile verbotenen Einrichtung, die aber weiter um Kunden wirbt. Die Ulmer Staatsanwaltschaft schreitet aber dennoch nicht ein, denn der Verwaltungssitz dieser Filiale wie auch weiterer Filialen bundesweit, liege im Bezirk der Staatsanwaltschaft Halle in Sachsen-Anhalt, erklärt Michael Bischofberger von der Staatsanwaltschaft Ulm. Dorthin habe man das Verfahren zur Übernahme versandt, da das die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte sei.

Was genau sind "Reichsbürger"? "Reichsbürger" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als GmbH. Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten, Abgaben oder Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter auf bis zu 19.000, in Baden-Württemberg auf rund 3.200. Davon werden 130 Personen dem gewaltorientierten Spektrum zugerechnet, 95 seien gleichzeitig Rechtsextremisten.

Gemeinwohlkasse sucht nach neuen Mitarbeitern

Die Ulmer Staatsanwaltschaft spielt den Ball also nach Sachsen-Anhalt weiter. Die nicht genehmigten Bankgeschäfte gelten als Straftat, die bis zu fünf Jahre Haft bedeuten können. Theoretisch. Praktisch sucht die Gemeinwohlkasse bereits nach neuen Mitarbeitern für weitere Repräsentanzen des Königreichs Deutschland. In Ulm könnte es aus einem anderen Grund demnächst vorbei sein: Der Vermieter hat den Mietvertrag gekündigt.