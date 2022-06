Gemeinsam und kostenlos: Fitness im Freien

Gemeinsam im Freien Sport treiben, und das kostenlos, das wird in einigen Städten der Region angeboten. Den Anfang machte am Dienstag Schwäbisch Gmünd. Dort trafen sich Interessierte zur gemeinsamen Sporteinheit "Fit im Park". Diese findet künftig immer dienstags von 10 bis 11 Uhr statt, angeboten von der Abteilung "Gmünder Sport Spaß" und kostenlos. Unter Anleitung werden einstündige Übungseinheiten zur Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems, zur Kräftigung des Muskel-Skelettsystems und zur Verbesserung der Koordination und Beweglichkeit angeboten. Treffpunkt ist die Stadtvilla an der Gmünder Parlerstraße. In Ulm startete im vergangenen Jahr das Angebot "Ulm macht Sport – umsonst und draußen", mit Erfolg, wie es dazu im Internet heißt. Und so gibt es im Frühjahr auch wieder Fitness und Yoga in der Friedrichsau und auf der Donauwiese.