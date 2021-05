Der Gemeinderat von Schwäbisch Gmünd hat am Mittwoch einer Erweiterung des Gewerbegebietes "Gügling Nord" zugestimmt. Der Naturkosmetikhersteller Weleda will dort ein Logistikzentrum bauen. Das Unternehmen plant seit Jahren die Erweiterung seines Standortes in Schwäbisch Gmünd, ein Millionenvorhaben. Bislang fehlten dafür die Flächen, die will nun die Stadt erschließen und geht dabei schnell voran. Parallel zum Bebauungsplan wurden die Arbeiten zur Erschließung des Gebietes vergeben.