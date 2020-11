per Mail teilen

Der Gemeinderat in Gerstetten im Kreis Heidenheim hat für das umstrittene Neubaugebiet "Östlich des Wasserturms" gestimmt. Im Vorfeld hatte es Einwände und Proteste gegeben. Die Gegner hatten unter anderem bemängelt, dass wegen des geplanten Wohngebietes elf Bäume gefällt werden müssen und der Zufahrtsweg quer durch einen Park verläuft. Außerdem kritisierten sie, dass die geplanten Wohngebäude nicht zur bisherigen Bebauung passen. Die Verwaltung argumentierte dagegen. Die Zufahrt sei anders nicht zu machen und für die zu fällenden Bäume werde ein Ausgleich geschaffen, heißt es in der Sitzungsvorlage. In dem Baugebiet sind 14 Bauplätze für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser geplant.