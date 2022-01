Gemeinden wollen Tempolimit an der A8

Mehrere Städte und Gemeinden entlang der A8 fordern ein Tempolimit auf der Autobahn zwischen Ulm und Augsburg. Dafür haben sie am Dienstag eine Resolution unterzeichnet. Beteiligt sind unter anderem die Städte Günzburg und Burgau. Seitdem die Autobahn A8 dreispurig ausgebaut wurde, ist die Zahl der Unfälle signifikant gestiegen. Das bestätigen vor allem Feuerwehr und Rettungsdienst. In diesem Jahr sollen zwar sogenannte Telematik-Anlagen gebaut werden, die die Geschwindigkeit regeln können. Das aber geht vielen Bürgermeistern entlang der Autobahn nicht schnell genug. Stattdessen wollen sie ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern zwischen Adelzhausen und Günzburg und ein Überholverbot für Lastwagen an Steigungen. Mit der Resolution richten sich die Unterzeichner an das Bundesverkehrsministerium und das bayerische Innenministerium.