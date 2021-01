per Mail teilen

Ein 55-Jähriger hat es in Neu-Ulm einem Dieb sehr leicht gemacht. Der Mann legte laut Polizei seinen Geldbeutel auf dioe Motorhaube eines Firmenfahrzeugs und hat ihn dort dann vergessen. Als er am nächsten Tag zurückkam, war die Geldbörse weg. Videoaufzeichnungen am Parkplatz belegen, dass ein Unbekannter den Geldbeutel mitgenommen hat.