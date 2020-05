per Mail teilen

Einem 68-jährigen Mann ist am Freitag in einem Getränkemarkt in Oettingen (Kreis Donau-Ries) der Gelbeutel aus der Hosentasche gestohlen worden. Die Diebe hoben mit seiner EC-Karte dann auch noch einen vierstelligen Betrag von seinem Konto ab. Laut Polizei befand sich die PIN-Nummer im Geldbeutel