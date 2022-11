Geldautomat in Lorch gesprengt: Verdächtige in Haft

per Mail teilen

Im Oktober explodierte ein Geldautomat in Lorch-Waldhausen (Ostalbkreis). Jetzt hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Gibt es eine Verbindung zu ähnlichen Taten?

Mitte Oktober hatten zunächst unbekannte Täter Gas in einen Geldautomaten in Lorch geleitet und ihn dann zur Explosion gebracht. Geld erbeuteten sie zwar nicht, der Schaden ging aber in den sechsstelligen Bereich. Jetzt meldet das Landeskriminalamt Baden-Württemberg drei Festnahmen.

Laut einer Mitteilung sei es dem Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen gelungen, drei Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Raum Göppingen und Eislingen zu ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der Ermittlungsrichter bereits am Montag Haftbefehle. Die drei Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Ermittlungen zu ähnlichen Taten

Gleichzeitig gehen die Ermittlungen weiter, auch zu der Frage, ob die Tatverdächtigen mit ähnlichen Fällen in Verbindung gebracht werden können.