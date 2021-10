Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) versucht, einen Geldautomaten bei einem Verbrauchermarkt zu sprengen. Um an die Geldkassetten gelangen, leiteten die Täter laut Polizei offenbar Gas in den Automaten. Es gab eine Verpuffung, der Geldautomat blieb aber insgesamt intakt. Die Täter flüchteten ohne Beute.