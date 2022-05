Unbekannte sprengen Geldautomaten in Dornstadt

Freitagmorgen um 3 Uhr hat ein Knall Anwohner in Dornstadt aus dem Schlaf gerissen. Ein Geldautomat wurde gesprengt. Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüstung.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Dornstadt im Alb-Donau-Kreis einen Bankautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben fehlt von den Tätern jede Spur.

Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht detonierte der Bankautomat, der in Dornstadt mitten auf einem großen Supermarkt-Parkplatz in einem Gewerbegebiet steht. Anwohner hörten den Knall und verständigten die Polizei. Durch die Explosion flogen Teile des Automaten bis zu 50 Meter weit. Auch Geldscheine lagen weit auf dem Boden verstreut als die Polizei eintraf.

Zeugen sprechen von drei Tätern

Ob die Täter Sprengstoff benutzten oder Gas in das Gerät einleiteten, ist nicht bekannt. Zeugen sahen nach der Tat drei Männer in einem dunklen Wagen wegfahren. Die Männer sind immer noch auf der Flucht. Wie viel Beute die Täter gemacht haben, ist noch unklar. Ebenso die Schadenshöhe. Auch in Sinsheim wurde in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat gesprengt.

In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2020 41 Automatensprengungen registriert, davon schlugen 25 fehl. Das ist der höchste Wert seit 2017. Im vergangenen Jahr fiel die Zahl mit 23 geringer als 2020 aus - vermutlich wegen der Corona-Einschränkungen.