Die Stadt Schwäbisch Gmünd erhält vom Land 1,5 Millionen Euro für den Städtebau auf dem Hardt. Der Bescheid wurde am Donnerstag übergeben. In dem Stadtteil sollen in den nächsten Jahren rund 120 Wohneinheiten entstehen. So will die Stadt laut Mitteilung dem aktuellen Wohnungsmangel entgegenwirken. Auch ein Jugendtreff soll gebaut werden, - die Hälfte der Menschen, die in dem Stadtteil wohnen, ist noch keine zwanzig Jahre alt. Aktuell leben dort mehr als 30 Nationen zusammen. Auf dem Hardt waren lange US-Streitkräfte stationiert. Als sie 1991 abzogen, kaufte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft die Häuser und vermietete sie. Viele Jahre galt das Hardt als sozialer Brennpunkt. Der Stadtteil hat sich inzwischen gewandelt und wird jetzt aus dem Landesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert.