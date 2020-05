Bund und Land investieren in diesem Jahr mehr als 13 Millionen Euro in den Straßenbau der Kreise Biberach und Alb-Donau. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen mitgeteilt. So fließen allein drei Millionen Euro in die Sanierung der B30 zwischen Ulm-Donaustetten und Wiblingen und der Strecke Laupheim-Süd bis Biberach-Nord. Außerdem werden Teile der Ortsdurchfahrten unter anderem in Merklingen, Laichingen und Lonsee erneuert.