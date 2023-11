per Mail teilen

Der Neu-Ulmer Sanierungsexperte Arndt Geiwitz soll bei der angeschlagenen Unternehmensgruppe Signa Holding eingestiegen sein. Das geht aus einem Bericht des Österreichischen Rundfunks hervor.

Laut ORF-Berichten soll der Neu-Ulmer Sanierungsexperte Arndt Geiwitz der angeschlagenen Immobiliengruppe Signa Holding helfen. Zur Signa Holding gehört unter anderem die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH. Die Unternehmensgruppe ist ins Straucheln geraten.

Dem Bericht des Österreichischen Rundfunks zufolge zieht sich der Signa-Gründer und Eigentümer der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, René Benko, aus der Unternehmensgruppe zurück. Dafür steige Geiwitz in führender Rolle ein. Ihm sollen alle Stimmrechte Benkos übertragen werden.

Einstieg von Arndt Geiwitz bei Signa - Brandbrief fordert Rückzug Benkos

Hinter dem Rückzug Benkos aus der Signa-Gruppe und dem Einstieg von Arndt Geiwitz steckt offenbar ein Brandbrief der wichtigsten Investoren von Signa. Laut einem Bericht im "Handelsblatt" appellierten sie an Benko, die Führung der Immobiliengruppe abzugeben.

In dem Brief heißt es, nur bei einem sofortigen Rückzug Benkos sei ein "Krisenmanagement zur Rettung der Gruppe" möglich. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner. Im ORF sagte er über den Einstieg von Geiwitz: "Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen, weil das Vertrauen in Herrn Geiwitz vorhanden ist, und zwar lückenlos".

Die Sorge über die Zukunft der Ulmer Galeria Kaufhof-Filiale war groß. Doch Sanierungsexperte Arndt Geiwitz konnte eine Schließung der Filiale abwenden. SWR Petra Volz

Geiwitz als Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte bekannt geworden

Arndt Geiwitz ist bekannt geworden als Insolvenzverwalter der Drogeriemarktkette Schlecker. 2020 entwickelte er ein Sanierungskonzept für die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.

Ein Sprecher Geiwitz' wollte die Angaben über den Einstieg bei Signa bislang nicht bestätigen. Auch von einem Signa-Sprecher war bislang keine Stellungnahme zu erhalten.