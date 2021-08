Ein Unbekannter hat am Montag einem gehbehinderten Rentner in Neu-Ulm die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein Bettler den 75-Jährigen in der Innenstadt an und bat um Geld. Der Rentner hatte Schwierigkeiten seinen Geldbeutel aus einer Tasche an seinem Rollator herauszuholen. Der Mann bot seine Hilfe an und nutzte den Moment, um den Geldbeutel zu stehlen. Der Bettler flüchtete unerkannt.