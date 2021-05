per Mail teilen

Der Landkreis Dillingen hebt ab sofort die Stallpflicht für Geflügel auf. Auch das Verbot von Geflügelmärkten, -ausstellungen und -schauen gelte nicht mehr, so das Landratsamt. Begründet wird dies mit dem rückläufigen Geflügelpestgeschehen bei Wildvögeln in Bayern. Wegen der auch als Vogelgrippe bekannten Krankheit gelten aber weiterhin verstärkte Hygienemaßnahmen, auch in Kleinbetrieben.