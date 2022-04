Evakuierungen nach Gefahrstoffunfall

per Mail teilen

In einem Neu-Ulmer Industriegebiet ist am Morgen ein Gefahrenstoff ausgetreten. Laut Polizei wurde nach bisherigem Stand niemand verletzt. Tausende Liter des Gefahrenstoffes Toluol sind dabei aus einem Rohrleitungssystem ausgelaufen. Das Lösungsmittel gelangte teilweise in den Abwasserkanal. Die Feuerwehr stellte anschließend eine hohe Konzentration des Stoffes im Abwasser fest, es habe die Gefahr einer Explosion bestanden, heißt es. Mehrere Gebäude und das benachbarte Klärwerk des Zweckverbands Steinhäule wurden vorsorglich evakuiert und die Stromversorgung vorübergehend abgestellt. Es seien weitere Messungen nötig, bis die Gebäude wieder freigegeben werden können. Die Ursache für das Leck ist noch nicht bekannt.