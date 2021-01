Gefahrgut-Alarm bei Firma in Senden

Aufsteigender weißer Rauch hat am Samstagmittag einen Gefahrgut-Alarm in Senden (Kreis Neu-Ulm) ausgelöst. Nach ersten Informationen der Polizei war in einer Dentaltechnikfirma aus einem Fass Methylmethacrylat (MMA) entwichen.