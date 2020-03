Covid-19 greift besonders die Lunge an - bei Rauchern eh ein strapaziertes Organ. Was in Zeiten des Coronavirus zum Thema Rauchen zu sagen ist, das hat der SWR den Ulmer Lungenspezialisten Dr. Michael Barczok gefragt.

Lungenfacharzt Dr. Michael Barczok aus Ulm SWR Petra Volz

SWR: Wie gefährdet sind denn speziell die Raucher in diesen Zeiten?

Dr. Michael Barczok: Raucher und vor allen Dingen Raucher, die bereits eine Schädigung der Lunge haben, also ein Lungenemphysem oder eine COPD, also eine chronische Raucherlungenerkrankung, die sind besonders gefährdet. Der Zusammenhang ist erstens: Rauchen stört die Müllabfuhr der Lunge. Wir haben eine Müllabfuhr: Flimmerhärchen, die dauernd von unten nach oben schlagen; Schleim, der von den Flimmerhärchen von unten nach oben getragen wird. Und in diesem Schleim bleibt alles hängen, was wir einatmen: Bakterien, Viren, Pollen, Dreck, alles wird nach oben geschafft wie in einem Förderband. Und dieses Förderband bleibt schlagartig stehen, wenn man eine Zigarette raucht - und zwar für acht Stunden. Die nächsten acht Stunden bleibt alles in der Lunge liegen, was eingeatmet wird. Deswegen ist Rauchen im Moment absolut problematisch.

Wie sieht es denn aus bei Menschen, die Heuschnupfen haben?

Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ja, wenn die Lunge, zum Beispiel durch ein langjähriges Asthma bereits geschädigt ist, dann sind sie sicher besonders gefährdet. Die meisten Pollenallergiker sind aber eher jünger und haben eine noch reversible Störung, sprich: Die Bronchien erholen sich vollständig und machen nur Probleme, wenn der Pollenflug einsetzt oder wenn Probleme mit anderen Allergien zusammenkommen. Und das ist jetzt das Problem: Die Pollenzeit beginnt gerade. Und manche Menschen verzichten jetzt aus Angst auf ihre Medikamente. Und das ist genau das Falsche! Auch hier gilt: Wenn die Schleimhäute anschwellen, wird die Müllabfuhr schlechter. Deswegen ist es jetzt wichtiger denn je, dass man die Medikamente, die man hat, das Asthmaspray, die Nasentropfen, die Augentropfen, dass man die unbedingt jetzt sehr konsequent einsetzt, bis der Pollenflug wieder abnimmt. Und wenn man nicht zurechtkommt, bitte suchen Sie ihren Hausarzt oder Ihren Lungenfacharzt auf. Und geben Sie nicht Ruhe, bis das Asthma oder die allergischen Beschwerden optimal behandelt sind. Darauf kommt es im Moment ganz besonders an.

Husten ist auch noch ein Thema. Husten muss jeder mal. Und zur Zeit fragt man sich ja nach jedem Huster: War das jetzt normal oder ist das schon das erste Zeichen, dass ich eine Coronainfektion habe. Kann man das irgendwie unterscheiden?

Das ist im Moment für uns das größte Problem. Es gibt immer noch Influenza-Patienten. Die Influenza ist noch nicht völlig weg. Es gibt Pollenallergiker, die deswegen husten. Und es kann natürlich jetzt auch vermehrt Patienten geben, die eine Coronainfektion haben. Nun muss man sagen, dass Husten bei Coronainfektionen vorkommt und zwar als trockener, quälender Husten, dass aber vor allem bei jüngeren Menschen hohes Fieber fast immer mit dazu auftritt. Weil beim Heuschnupfen, bei Pollenallergikern gibt es kein Fieber. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, dann lieber den Hausarzt anrufen, oder den Lungenfacharzt, und dann doch versuchen, eine Klärung herbeizuführen. Der erfahrene Arzt kann dann doch untersuchen und durch Laborwerte entscheiden, in welche Richtung das geht, bzw. einen Abstrich veranlassen, mit dem dann geklärt werden kann, ob eine Coronainfektion vorliegt. Aber nicht hysterisch werden: Husten ist nach wie vor ein häufiges Problem. Und wenn man mal gelegentlich hustet, dann ist das zunächst mal nicht dramatisch, solange nicht andere Symptome hinzukommen.