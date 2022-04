Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstag vom Amtsgericht Memmingen wegen Diebstählen und Übergriffen in Ulm, Biberach und Nersingen (Kreis Neu-Ulm) zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Laut Gericht ist der Mann für insgesamt 14 Taten verantwortlich, bei denen er auch Waffen benutzte. Unter anderem hatte er demnach in einem Dönerladen das Personal mit einem Küchenmesser bedroht, um an seine Beute zu kommen.