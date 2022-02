Mann vergisst in Ulmer Linienbus Geldbeutel und Drogen

per Mail teilen

Ein junger Mann hat in Ulm in einem Linienbus seine Tasche mit Geldbeutel und Drogen vergessen. Dem Mitarbeiter einiger Reinigungsfirma war am Freitagabend beim Putzen des Busses die liegengebliebene Stofftasche aufgefallen. Darin waren der Geldbeutel des 22-Jährigen mit Ausweisdokumenten und ein Tütchen mit Marihuana. Der Mitarbeiter übergab die Tasche der Polizei, die wiederum den Verlierer informierte. Der junge Mann bekam zwar seine persönlichen Sachen zurück, nicht aber die Drogen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.