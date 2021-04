Auch Städte und Gemeinden in der Region nehmen am Sonntag an der bundesweiten Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie teil. In Neu-Ulm werden laut einer Mitteilung um 15 Uhr alle Kirchenglocken läuten. Oberbürgermeister Gunter Czisch hält um 17 Uhr in Ulm eine Rede. Danach folgen Gebete von Geistlichen verschiedener Glaubensrichtungen. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. In Ellwangen findet am Abend um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz eine öffentliche Gedenkveranstaltung unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln statt.