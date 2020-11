212 Ulmer Jüdinnen und Juden wurden von 1933 bis 1945 von den Nazis umgebracht. Auch hier in der Region brannten in der Reichspogromnacht im November 1938 Synagogen. Veranstaltungen in Ulm und Aalen erinnern daran.

Stolpersteine erinnern auch in Aalen an jüdische Bürgerinnen und Bürger, die von den Nationalsozialisten vertrieben und ermordet wurden SWR Timo Staudacher

Vielerorts wird am Freitagabend der Opfer der Reichsprogromnacht gedacht, so auch in der Region. In der Nacht vom 9. November auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen. Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürgerinnen und Bürger wurden verwüstet. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm und das Theater der Stadt Aalen wollen mit Veranstaltungen am Freitagabend der Opfer gedenken.

Wegen Corona Veranstaltungen mit Auflagen oder im Internet

Bei der öffentlichen Veranstaltung auf dem Ulmer Weinhof wird die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm unter anderem an die mehr als 200 Ulmer Jüdinnen und Juden erinnern, die durch Gräueltaten der Nazis ums Leben kamen. Es gelten Mindestabstand und Maskenpflicht, maximal 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zugelassen. Ursprünglich wollten sich jüdische Bürgerinnen und Bürger am Abend zu einem Gebet in der Ulmer Synagoge versammeln. Darauf wird nach Auskunft von Rabbiner Shneur Trebnik aber in diesem Jahr verzichtet.

Außerdem veranstalten das des Theater der Stadt Aalen und das Netzwerk für Demokratie Ostalb ab 19 Uhr eine Onlinedebatte. Das Motto lautet "Stimmen im öffentlichen Raum - populär, nicht populistisch". Es gehe dabei vor allem um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, heißt es dazu. Die Debatte kann im Youtube-Kanal des Theaters der Stadt Aalen verfolgt werden.