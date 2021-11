Gedenkfeier zur Reichspogromnacht vor Synagoge in Ulm

Mit einer Gedenkfeier vor der neuen jüdischen Synagoge ist am Dienstag in UIm der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gedacht worden. Damals hatten Nationalsozialisten auch die Ulmer Synagoge zerstört.

Die Nazis setzten die Ulmer Synagoge an mehreren Stellen in Brand, das Gebäude wurde dadurch vor allem auch im Inneren beschädigt und noch 1938 abgerissen. Die Nationalsozialisten hatten 1938 in der sogenannten "Reichskristallnacht" in ganz Deutschland mehr als 1.400 Synagogen, Gebets- und Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe zerstört.

Im Dezember 2012 wurde auf dem Weinhof die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde eröffnet.

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sagte vor rund 100 Besucherinnen und Besuchern, das Gedenken sei in diesem Jahr in Ulm besonders wichtig. Im Juni war auf die Synagoge ein Brandanschlag verübt worden, Anfang November hatten unbekannte Jugendliche das Gebäude mit schwarzer Farbe beschmiert.

"Der Tag ermahnt uns, dem Hass als Zivilgesellschaft entgegenzutreten."

Der Gedenktag soll laut Czisch die Menschen mahnen, nicht weg-, sondern hinzuschauen, um Antisemitismus und auch andere Formen der Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern.

Rabbiner bedankt sich

Der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik bedankte sich in seiner Rede für die Solidarität der Bevölkerung mit der jüdischen Gemeinde. Die neue Synagoge sei Hoffnung auf die Zukunft, so Trebnik. Auf dem Platz davor wurden am Dienstag 212 Kerzen in Form eines Davidsterns aufgestellt, für die insgesamt 212 jüdischen Opfer der Naziherrschaft in der Stadt.