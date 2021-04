In Ulm, Neu-Ulm, Ellwangen, Aalen und im Kreis Biberach ist am Sonntag der Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht worden. Die Gedenkfeier in Ulm wurde im Internet übertragen.

71 Menschen sind es in Ulm, die seit Beginn der Corona-Pandemie an den Folgen der Infektion gestorben sind. Für sie brannten am Sonntagnachmittag 71 weiße Kerzen auf dem Weinhof in der Ulmer Innenstadt. Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), Dekan Ulrich Kloos, Imam Bilal Ince und Rabbiner Shneur Trebnik erinnerten an die Toten und wollten zugleich ein Zeichen an die Angehörigen aussenden.

"Es ist ein Gedenken der Bürgerschaft an diese Menschen, die an und mit Corona verstorben sind, überhaupt an alle, die in den letzten Monaten verstorben sind, oft einsam, ohne dass sie Abschied nehmen konnten." Gunter Czisch (CDU), Oberbürgermeister Ulm

Um 17 Uhr läuteten aus Anlass des von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiierten Gedenkens Minuten lang alle Glocken in Ulm. Rabbiner Shneur Trebnik mahnte, nicht aufzugeben und verglich das Warten mit dem Warten an einer roten Ampel. "Wenn wir vor der roten Ampel warten, dann bleiben wir stehen, auch wenn es lange dauert. Da sagt keiner 'ich habe keine Lust und fahre weiter'".

Imam Bilal Ince erinnerte in seinem Gebet auch an die Pflegekräfte und ihre Belastung durch die Pandemie. Dekan Ulrich Kloos wies auf die Einsamkeit in Pflegeheimen hin - ein Thema, das ihm in den vergangenen Monaten immer wieder begegnet sei.

Erinnerung an die Corona-Opfer in vielen Kommunen

Auch in Neu-Ulm läuteten am Sonntag zum Gedenken an die Opfer der Pandemie die Kirchenglocken. In Ellwangen gab es auf dem Marktplatz eine Gedenkveranstaltung für die mehr als 50 Corona-Opfer in der Stadt.

"Ein gemeinsames Gedenken ist sehr wichtig. Es gibt ein altes Sprichwort: Geteiltes Leid ist halbes Leid. (...) Das heißt, wir wollen miteinander diese schwierige Situation tragen. Und deswegen ist ein Gedenktag und auch ein gemeinsamer Gottesdienst für uns sehr wichtig." Pfarrer Michael Windisch, Katholische Kirchengemeinde Ellwangen

In Aalen gab es vor städtischen Gebäuden Trauerbeflaggung. Der Landkreis Biberach hat eine Gedenkseite im Internet eingerichtet. Dort brannte am Sonntag für jeden Corona-Toten im Kreisgebiet eine virtuelle Kerze.