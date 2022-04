Gedenken an Deportation jüdischer Mitbürger

Mit einer Gedenkveranstaltung vor der ehemaligen Synagoge hat am Freitagabend die Gemeinde Buttenwiesen im Kreis Dillingen an die Deportation jüdischer Mitbürger erinnert. Sie seien aus der Mitte der Gesellschaft ausgesondert und in den Tod geschickt worden, sagte der stellvertretende Landrat, Alfred Schneid. Vor 80 Jahren, am 1.April 1942, waren 37 Juden von Buttenwiesen in das Ghetto Piaski nach Polen gebracht worden, im Juni und Juli die letzten jüdischen Mitbürger nach Theresienstadt in Tschechien. Nur eine Frau überlebte den Holocaust.