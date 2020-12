Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, hat das Hitler-Regime bedingungslos kapituliert. Der Krieg war offiziell zu Ende. Auch bei uns in der Region erinnern Gedenkstätten, Organisationen und Kirchen daran.

Das Lagertor von Auschwitz. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I-III" - das ist der Titel einer Sonderausstellung in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg in Ulm. Sie zeigt den Alltag von Menschen, die 75 Jahre nach Kriegsende im Umfeld des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau leben, in dem polnischen Ort Oswiecim. In dem deutschen Vernichtungslager auf polnischem Boden waren während des Zweiten Weltkriegs mindestens 1,1 Millionen Menschen getötet worden.

Wegen der Corona-Regelungen wurde aus der Sonderausstellung eine Internet-Ausstellung auf der Homepage der Gedenkstätte. Wer auf die Seite dzok-ulm.de klickt, kann zum Beispiel an einer individuellen Führung mit den Fotografen teilnehmen, die erklären, warum ihnen bestimmte Foto-Motive wichtig waren.

Polnische Zwangsarbeiterinnen mit einem alliierten Soldaten im vor der Kulisse Ulms Ende Mai 1945. Die jungen Frauen haben sich die weißen Kleider aus Fallschirmseide der US-Army geschneidert, ein Ausdruck der neugewonnen Freiheit. Pressestelle Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm

Gottesdienstfeier am Mahnmal

In Aalen laden die Stadtverwaltung sowie die evangelische und katholische Kirche am Samstagabend um 18 Uhr zu einer Gottesdienstfeier mit Posaunenchor ein. Treffpunkt ist das Mahnmal auf der Schillerhöhe, auf dem die Namen aller Aalener Kriegsopfer stehen. Der nötige Sicherheitsabstand sei im Freien gewährleistet.

"Wir denken ..., dass es ein Tag der Zuversicht und Dankbarkeit ist, weil 75 Jahre Frieden ja nichts Selbstverständliches sind - und dass es eine Verpflichtung ist, in Frieden zu leben." Pfarrer Bernhard Richter aus Aalen

Kundgebung mit Sicherheitsabstand auf dem Ulmer Münsterplatz

Ausreichend Sicherheitabstand sollte auch bei einer Kundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz gehalten werden. Der Aalener Friedensaktivist und Religionslehrer Rainer Schmid hatte zusammen mit Stadtjugendring, DGB-Jugend und vielen anderen Friedensgruppen zu der Kundgebung am Freitagnachmittag in Ulm aufgerufen. Sie stand wegen der Corona-Pandemie unter strengen Auflagen, hieß es.

Sozialer Zusammenhalt statt Ausgrenzung – das ist dem Deutschen Gewerkschaftsbund Ostalb als Mahnung zu 75 Jahren Kriegsende wichtig. Der DGB-Kreisvorsitzende Josef Mischko schlägt außerdem vor, den 8. Mai bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Bislang ist er das nur in Berlin.