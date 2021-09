Warum sich gebrauchte Grabsteine auf Ulmer Friedhöfen nur selten lohnen

Aus Marmor, Granit oder Quarz: für einen Euro oder gar geschenkt. Sind gebrauchte Grabsteine aus dem Internet Schnäppchen? Da muss man ganz genau hinschauen, so Expertinnen aus Ulm.

Auf dem Ulmer Hauptfriedhof ist es beschaulich. Hier und da spazieren ein paar Angehörige durch die Gräberreihen, zwei Gärtner kehren Blätter und stutzen die kleinen Thujahecken. Einen gebrauchten Grabstein können sie sich durchaus vorstellen: "Klar, bevor man ihn wegwirft. Wenn die Steine ok und gewaschen sind, warum nicht?" Ein Friedhofsbesucher fügt hinzu: "Die kosten ja einen Haufen Geld, ich würde das machen."

Ulmer Hauptfriedhof im Spätsommer SWR Anita Schlesak

Grabstein recyceln? Pietätlos, sagen Friedhofsbesucher in Ulm

Dagegen findet ein älteres Paar eine Wiederverwendung eher pietätlos. "Das ist nicht der eigene, den man eigentlich gekauft hat. Ich will den nur für meinen Verstorbenen. Wenn das Grab nicht mehr ist, geht der Stein zurück an den, der ihn gemacht hat." So die Argumente einer Rentnerin auf dem Ulmer Hauptfriedhof. Denkbar wäre für sie, einen gebrauchten Grabstein an arme Leute zu verschenken. Für Steinmetze sind gebrauchte Steine allerdings wenig attraktiv, erklärt Geschäftsinhaberin Sylke Lambert. Denn die Umarbeitung kann kostspielig werden.

Sylke Lambert, Obermeisterin der Steinmetzinnung in Ulm, in ihrem Grabsteinlager SWR Anita Schlesak

"Wenn wir jetzt sehr schöne alte Steine haben, die fast schon eine historische Bedeutung haben, die heben wir uns auf jeden Fall auf und schauen, ob man sie wieder aufarbeiten kann. Ansonsten geht es zum Bauhof und dann wird Steinschotter daraus gemacht," erklärt die Obermeisterin der Ulmer Steinmetz-Innung. Das ist zwar auch eine Form des Recyclings, aber eben nicht für die Grabkultur.

Alte Grabsteine werden oft zu Schotter

Bei 1-Euro-Grabsteinen im Internet kann man Pech haben

Die Steinmetzmeisterin in der vierten Generation hat ein paar besondere Steine vom Friedhof auf Lager; etwa rosa gemaserten Odenwald-Quarz, der auch gebraucht ab 600 Euro aufwärts kostet. Die aufwendige Umarbeitung - fräsen, polieren und neue Inschrift eingravieren - lohne sich aber nur selten. Käufe im Internet seien daher mit Vorsicht zu genießen, warnt Sylke Lambert: "Sie sehen einen tollen Stein, kaufen den für einen Euro, lassen ihn herschicken und dann kann es sein, dass er gar nicht aufgestellt werden darf."

Fantasievolle Formen sind bei Grabsteinen immer beliebter SWR Antia Schlesak

Vielfalt an Formen und Farben: Ansprüche der Kundschaft steigen

Früher waren gebrauchte Grabsteine noch gängig, als das Material teurer als die Löhne und die Kundschaft bescheidener war. Heute kostet ein Quadratmeter chinesischer Granit gerade mal 800 Euro, während die Errichtung des Grabes samt Fundament und Sockel mit mindestens 3.500 Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommen die strengeren Friedhofs Vorschriften.

Gräber werden in Ulm nach frühestens 18 Jahren Ruhezeit geräumt SWR Anita Schlesak

Wiederverwertung scheitert oft an der Steinstärke

"Ein Grabstein braucht eine gewisse Mindeststärke, allein schon wegen der Verkehrssicherungspflicht," weiß Heike Straub-Gollinger, sie leitet die Abteilung für Friedhof- und Bestattungswesen bei der Stadt Ulm. "Der muss ja nachher wieder standfest verdübelt werden, je nach Art des Grabes zwischen 15 bis 16 Zentimeter Dicke, sonst schlägt der Dübel aus." Wenn man bei einem gebrauchten Stein erstmal die Inschrift herausfräsen muss, wird er daher oft zu dünn für die Vorschriften der städtischen Friedhöfe.

Am Familiengrab hängen Erinnerungen

Ohnehin scheint die Akzeptanz von recycelten Grabsteinen eher mäßig, wie eine Ulmer Seniorin bestätigt, die ihren Familiengrabstein keinesfalls verkaufen möchte. "Das sind Erinnerungen und das soll bleiben. Wir haben ein Familiengrab, da kommt immer wieder jemand rein, es sind schon vier." Da der Trend ohnehin zu pflegeleichten Urnengräbern oder anonymen Bestattungen tendiert, ließen sich alte Grabsteine prinzipiell auch anders verwerten: als Gartenstele oder Tischplatte. Für Heike Straub-Gollinger von der Stadt Ulm keine gute Idee: "Ob ich den Grabstein meiner Eltern als Sitzbank haben wollen würde? Das würde ich eher schräg finden! Aber das muss jeder selbst entscheiden."