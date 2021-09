per Mail teilen

In der Ulmer Wissenschaftsstadt hat am Freitag offiziell der Bau für die sogenannte Universelle Ulm begonnen. Ein Gebäudekomplex für neue Unternehmen, mit drei achtstöckigen Bürotürmen.

Als Investor der Bürotürme tritt die Ulmer Merckle-Firmengruppe auf. Sie investiert im Science Park III in der Wissenschaftsstadt am oberen Eselsberg etwa 100 Millionen Euro investiert. Am Freitag war der erste symbolische Spatenstich für die neue Ideenschmiede.

"Ein so beeindruckendes Projekt ist ein starkes Zeichen und zeigt die Verbundenheit des Ulmer Unternehmers zur Stadt und Region."

Erster Bau soll in drei Jahren fertig sein

In der "Universelle Ulm" sollen insgesamt 35.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen, darunter mehr als 10.000 Quadratmeter für Labore, Forschung und Entwicklung. Ab 2024 soll der erste der drei Türme fertig sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

So sollen die Bürotürme auf dem Ulmer Eselsberg aussehen. Universelle Ulm GmbH

Flächen teilweise schon vermietet

Einziehen sollen dann Start-Ups, also neue Unternehmen, die die Nähe zur Wissenschaft wie zum Beispiel der Universität Ulm oder dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung suchen. Angeboten werden die Flächen aber auch etablierten Firmen, die in die "Universelle Ulm" ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung auslagern oder neu schaffen wollen. Etwa ein Drittel der Flächen seien bereits vermietet, heißt es.