Warum es in Ulm künftig strengere Regeln für Sperrmüll gibt

Ab nächstem Jahr gelten in Ulm schärfere Sperrmüllregeln: Auf den Ulmer Recyclinghöfen wird weniger privater und gewerblicher Müll angenommen. Und es wird teurer.

Eine Schranktür fliegt in hohem Bogen in einen der beiden Altholz-Container. Hinterher donnert ein Ikea-Regal. Der Herr übers Altholz ist heute Alexander Schlathauer. Zu erkennen an seiner orangen Warnweste: "Heute schaut’s ganz schwer aus. So viele Kunden mit so viel Holz." Drei volle Container seien schon abgeholt worden, der nächste sei fast voll. Er fragt sich, woher die Menschen all die Dinge bringen, aber rechnet damit, dass die nächsten Tage "noch schlimmer" werden. Weil jeder noch am Ende des Jahres seinen Müll entsorgen will.

Mülltourismus ein Problem

Bislang waren für Ulmerinnen und Ulmer sechs Abgaben von Sperrmüll und Altholz gratis. Das Problem, laut Thomas Baumann von den Entsorgungsbetrieben der Stadt: Einerseits gab es viel Mülltourismus. Das heißt, wer seine sechs freien Sperrmüllabgaben nicht voll ausschöpfen konnte, gab oftmals seine Berechtigung an Bekannte weiter. So waren auf dem Ulmer Recyclinghof auch Kennzeichen anderer Landkreise zu sehen. Gleichzeitig steigt die Menge an Sperrmüll seit ein paar Jahren stark an.

Was Thomas Baumann zufolge auch daran liegt, dass einige Bürgerinnen und Bürger ihren Restmüll als kleineren Sperrmüll auf dem Recyclinghof abgegeben, zum Beispiel Kinderspielzeug. So sparen sie sich Geld bei ihrer Restmülltonne. Denn alles über zwölf Abholungen im Jahr kostet extra. Und eine größere Tonne wollen sich manche nicht leisten, wenn sie doch auf dem Wertstoffhof sechs Mal eine freie Abgabe haben.

Nur noch viermal im Jahr gratis Sperrmüll abgeben

Doch das soll sich jetzt ändern. Ab dem ersten Januar gibt es für Privathaushalte nur noch vier Sperrmüllabgaben kostenlos. Gewerbetreibende dürfen nur noch zweimal im Jahr jeweils einen Kubikmeter Sperrmüll gratis abgeben.

Lange Warteschlange nach Weihnachten: Hochbetrieb auf dem Recycling-Hof in Ulm-Grimmelfingen. SWR Isabella Hafner

Abgeholt wird Sperrmüll bei Gewerbebetrieben künftig auch nicht mehr. Privathaushalte können weiterhin einmal jährlich ihren Sperrmüll (bis zwei Kubikmeter) gratis abholen lassen. Jede weitere Anlieferung von Sperrmüll oder Altholz kostet nun künftig 25 Euro pro Kubikmeter. Bisher waren es zehn Euro.

Die Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) begründen auf ihrer Internet-Seite die neue Regelung so: Die Stadt Ulm verzeichne in der jährlichen Abfallstatistik des Landes Baden-Württemberg einen unrühmlichen Rekord. Mit 40 Kilogramm Sperrmüll je Einwohnerin und Einwohner und Jahr liege Ulm weit über dem Landesdurchschnitt von 23 Kilogramm. Die umliegenden Kreise dagegen lägen mit einem Pro-Kopf-Aufkommen von zwölf bis 14 Kilogramm deutlich unter dem Landesmittel. Auch bei der Anlieferung von Altholz und Grünabfällen liege die Stadt Ulm über dem Landesdurchschnitt.

Ganze Schränke und Regale landen im Container. SWR Isabella Hafner

Es soll nun auch strenger kontrolliert werden, damit nur noch Ulmer Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler auf den Recyclinghöfen Sperrmüll oder Grüngut abgeben. Dabei müssen der jeweilige Müllgebührenbescheid zum Scannen und ein Ausweis vorgelegt werden. Anlieferungen werden nur noch vorsortiert und in offenen Gefäßen oder transparenten Säcken akzeptiert. Abfälle in blickdichten Säcken werden konsequent abgewiesen.

Muss alles gleich weggeworfen werden?

Mit all diesen Maßnahmen wollen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm nach eigenen Angaben "den im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegten Vorrang der Wiederverwendung und des Recyclings fördern". Sie appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, zu überlegen, ob etwa jedes Möbelstück, das einem nicht mehr gefällt, gleich weggeworfen werden muss. Oder ob es vielleicht noch anderweitig verwendet werden kann.

Neue Öffnungszeiten

Auch die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe ändern sich. Der Standort Grimmelfingen ist nun am Montagvormittag geschlossen, dafür aber mittwochs ganztags geöffnet. Donaustetten, Einsingen, Jungingen und Wiblingen bleiben ebenfalls montags geschlossen (statt mittwochs), samstags schließen sie bereits um 16 Uhr.