Seit Montag sind alle Kneipen, Bars, Wirtschaften und Restaurants in der Region geschlossen - ein November ohne Gäste und ohne Einkommen. Wie gehen die Wirte nun damit um?

Als Ausgleich für das entgehende Einkommen dürfen die Gastronomen auf die Corona-Hilfen des Bundes hoffen. Bis zu 75 Prozent des letztjährigen November-Umsatzes sollen sie bekommen. Drei Beispiele aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis geben ein kleines Stimmungsbild darüber, wie die Wirte nun mit dem zweiten Lockdown ihrer Branche umgehen.

Büro aufgeräumt - Personal in Kurzarbeit

Auch das Büro ist jetzt aufgeräumt. Das Personal längst heimgeschickt auf Kurzarbeit. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu tun in Ulms ältestem Gasthaus, der Krone. Pächterin Karin Schumann ärgert sich, wenn andere sie auf die 75 Prozent Corona-Nothilfe ansprechen und behaupten, sie könne jetzt bezahlten Urlaub machen. "Das ist frech, denn ich habe ja weiterhin Ausgaben für Strom, Wasser, Pacht. Und keiner weiß, wie es nach dem November weitergeht."

Noch sind auch die Bedingungen für die Corona-Novemberhilfe nicht ganz geklärt. Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen werden wohl abgezogen. In der Krone werden die Weihnachtsessen voraussichtlich wegfallen. Überhaupt seien die letzten Monate im Jahr normalerweise die stärksten, sagt Schumann.

Essen zum Mitnehmen, das lohne sich nicht, erklärt die Pächterin. Dafür seien allein schon die Personalkosten zu hoch. Bis zum Frühjahr werden manche in der Branche aufgeben, prophezeit die Kronen-Wirtin.

Gelassenheit in der Cocktail-Bar

Ans Aufhören denkt ein paar Meter weiter der Chef einer Cocktail-Bar nicht. Markus Schmid von der Dolce-Bar in Ulm ist nach einem äußerst guten Sommergeschäft bis in den Oktober hinein relativ entspannt. Die 75 Prozent Zuschuss sind eine gute Sache, sagt er, und erlauben ihm, jetzt andere Dinge zu tun: Aufräumen, Büro und endlich mal viel Freizeit.

Betriebsamkeit in der Gänsewirtschaft

In dem kleinen Dorf Holzkirch (Alb-Donau-Kreis) schnattern noch die meisten der 450 Gänse von Gastwirt Martin Häußler, aber es werden jede Woche weniger. Denn Häußler hat im Lockdown genau so viel zu tun wie vergangenes Jahr. Jetzt macht er die Gänsebraten zum Mitnehmen. Er ist überrascht, dass die Gäste, die schon längst einen Tisch bei ihm gebucht hatten, von sich aus anrufen und den Braten nun abholen wollen.

Der November war in seinem Gasthaus Stern in Holzkirch komplett ausgebucht, ausschließlich mit Gänsebraten. Mit dem Gänse-to-go-Geschäft kommt Häußler gut durch den Monat. Das wird ihm von der Nothilfe voraussichtlich auch nicht abgezogen. Trotzdem, meint er, kann er den Zuschuss gebrauchen. Denn ihm fehlen die Getränke-Umsätze. Außerdem habe er erst kürzlich in einen weiteren Gastraum investiert, um die Hygiene- und Abstandsvorschriften einhalten zu können. Jetzt steht auch der neue Raum mindestens bis Dezember leer. Immerhin bleibt im Stern in Holzkirch die Küche nicht kalt.