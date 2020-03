Gastronomen aus Ulm haben sich in einem offenen Brief an die Politik gewandt. Sie fordern darin unter anderem eine unbürokratische Soforthilfe. Die bisher angekündigte Unterstützung der Wirtschaft helfe den Wirten nicht."Lasst uns nicht Konkurs gehen. Helft uns jetzt, damit wir in ein paar Monate unser Leben normal weiterführen können", mit diesen Worten schließt der offene Brief des neu gegründeten Vereins "Ulmer Verband der Gastronomie". Der Verein fordert die Einrichtung eines Fonds, einer Art "staatliche Betriebsschließungsversicherung", die für jeden Betrieb aus dem Jahresumsatz berechnet werden könne. Damit wäre gewährleistet, dass sie weiter die Angestellten und die Miete bezahlen könnten. Die bisher geplanten Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld, Kredite oder Steuerstundungen würden zwar der Industrie, aber der Gastronomie nur wenig helfen.