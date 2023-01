per Mail teilen

20 Jahre lang stand das Gasthaus Kanne in Heidenheim-Großkuchen leer. Jetzt ist dank eines Forstwirtes wieder Leben in der Bude. Vieles hat er saniert, einiges aber absichtlich auch nicht.

Das Gasthaus Kanne in Heidenheim hat seit ein paar Wochen wieder geöffnet, an zwei Abenden in der Woche. Die Bewohner von Großkuchen sind glücklich darüber, dass sie nun endlich wieder einen Treffpunkt im Ort haben. Donnerstag und Freitagabend ab 17 Uhr treffen sich viele auf ein Bier oder einen Wurstsalat.

Wirtshaus mit Geschichte in Großkuchen

Schätzungen zufolge wurde das Wirtshaus um das Jahr 1689 eröffnet, ganz genau kann das niemand mehr sagen. Sicher ist nur, dass es ganz früher einmal eine Brauerei war. Bis 1988 wurde es als Gasthaus betrieben, seit 2001 stand es leer. Matthias Waldinger, eigentlich Forstwirt, hat das Gebäude gekauft und saniert.

Wichtig war ihm, so viel wie möglich zu erhalten. Die Gäste sitzen auf Stühlen und an Tischen, die es schon früher gab. Alles wurde aufwendig aufgearbeitet. "Es war eine Komplettsanierung, die Scheiben waren kaputt, die Decken kamen teilweise runter. Heizung und Elektrik waren auch kaputt. Mir war es wichtig, dass die Leute hier rein kommen und es so kennen. Dadurch wird es auch so gut angenommen."

Ein alter Kupferstich hängt an der Wand im Gasthaus Kanne in Heidenheim, das nach 20 Jahren wieder eröffnet wurde. SWR Stefanie Schmitz

Der neue Besitzer Matthias Waldinger und seine Brüder waren früher selbst Gäste in der Wirtschaft. Nun wollte er dem 1.500 Einwohner großen Vorort Heidenheims ein Stück seiner Identität zurückgeben.

Kartenclub, Vereine, Mofagang - alle treffen sich im Gathaus Kanne

Das Gasthaus Kanne ist an den beiden Abenden in der Woche Anlaufpunkt für Besucher jeden Alters. Vereinskameraden, Kartenspieler und auch die örtliche Mofagang finden dort nun zusammen. Manchmal sitzen mehrere Generationen an einem Tisch.

Gasthaus Kanne hat zunächst an zwei Abenden geöffnet

Matthias Waldinger hat die "Kanne" momentan jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Wenn es weiterhin so gut läuft, und er mehr Zeit in das Gasthaus investieren kann, dann wird es eventuell auch öfter geöffnet. Matthias Waldinger ist auch mit der Renovierung noch lange nicht fertig. Das Gasthaus muss noch von außen auf Vordermann gebracht werden und ein Biergarten soll auch noch her.