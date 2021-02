Das Gaskraftwerk Leipheim (Kreis Günzburg) kann gebaut werden. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, kurz SWU, haben den Zuschlag für das Reserve-Kraftwerk erhalten. Das Gasturbinenkraftwerk soll in zwei Jahren in Leipheim in Betrieb gehen und mit seinen 300 Megawatt bei erhöhtem Strombedarf allein der Netzstabilisierung dienen. Das Reservekraftwerk ersetzt damit in Spitzenzeiten auch das Atomkraftwerk Gundremmingen, das Ende diesen Jahres stillgelegt und abgebaut wird. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben als kommunale Versorger die Entwicklung des Projektes nach einem zehn Jahre langen Verfahren mit Bürgerbeteiligung nun abgeschlossen. Bau und Betrieb des Gaskraftwerks übernimmt die Aktiengesellschaft LEAG mit Sitz in Cottbus in Brandenburg. Die sechs Hektar große Fläche in Leipheim ist bereits vor drei Jahren gerodet worden.