In einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm Offenhausen hat es am Sonntagvormittag einen Gasalarm gegeben. Grund war laut Polizei vermutlich ein Kohlenmonoxid-Austritt wegen einer defekten Gastherme. Das vierstöckige Haus wurde geräumt. Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein einjähriges Kind kamen wegen Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.