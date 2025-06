per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag mehrere Häuser im Ulmer Westen geräumt. Ein Bagger hatte eine Gasleitung beschädigt. Weil Gas austrat, sperrte die Feuerwehr das Areal ab.

Die Gasleitung wurde bei Bauarbeiten in der Wagnerstraße in der Ulmer Weststadt versehentlich angebaggert. Laut Polizei wurden elf Mehrfamilienhäuser evakuiert, rund 50 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Autoverkehr wurde umgeleitet, Straßenbahnen standen zwei Stunden lang still.

Augenzeugen: "Es roch nach Gas"

Augenzeugen berichteten, dass es in dem betroffenen Wohngebiet nach Gas roch. Kurz vor 16 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil Explosionsgefahr bestand. Das Areal wurde abgesperrt und die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Gasleitung provisorisch abgedichtet

Autofahrer mussten den Bereich weiträumig umfahren, Straßenbahnen konnten zeitweise nicht verkehren. Beschäftigte der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm sperrten die Leitung mit Hilfe von Feuerwehrleuten und Beschäftigten des betroffenen Bauunternehmens ab und reparierten sie provisorisch. Um 18 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück.