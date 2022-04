In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist am Samstag wegen eines Gasalarms ein Supermarkt geräumt worden. Alle Kunden mussten das Gebäude verlassen. Polizei und Feuerwehr rückten an und sperrten auch den Parkplatz des Supermarktes ab. Laut Polizei konnte die Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben. Es wurde keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt. Was Ursache für den Fehlalarm war, konnte laut Polizei nicht festgestellt werden.