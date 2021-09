Ein Autofahrer hat am Wochenende in Ulm sein Auto demoliert, weil er Gas und Bremse verwechselt hat. Nach Polizeiangaben war der 75-Jährige am Samstagnachmittag von Unterkirchberg nach Ulm-Wiblingen unterwegs. An einem Kreisverkehr gab er Gas, statt zu bremsen und fuhr mit seinem Auto gegen eine Leitplanke. Der 75-Jährige blieb unverletzt, sein Auto hatte Totalschaden.