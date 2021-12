Der Fassadenbauer Gartner aus Gundelfingen (Kreis Dillingen) baut die Fassade für den neuen Hauptsitz des Onlinehändlers Amazon in den USA. Wie die "Donau Zeitung" berichtet, soll in der Nähe von Washington neben drei Bürogebäuden ein neues Freizeitcenter für Mitarbeiter entstehen. Aktuell stecke Gartner mitten in den Planungen. Ende 2024 sollen Teile des neuen Amazon-Hauptsitzes dann in die neue Gartner-Fassade gehüllt sein. Die Auftragssumme liegt im dreistelligen Millionenbereich.