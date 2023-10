Die Stadt Schwäbisch Gmünd will im kommenden Jahr an zwei Erfolgsveranstaltungen anknüpfen: "Rendezvous in Schwäbisch Gmünd" soll mit einem eigenen Programm an zwei Gartenschau erinnern.

Mit "Rendezvous in Schwäbisch Gmünd" plant die Stadt im kommenden Jahr eine Gartenschau im Miniformat. Sie soll an die Remstalgartenschau 2019 und die Landesgartenschau 2014 erinnern. Beide Gartenschauen haben das Stadtbild geprägt und neue Traditionen in der Stadt auf der Ostalb geschaffen. Bei der kleinen Gartenschau soll es vor allem um Veranstaltungen und um eine weitere Begrünung der Stadt gehen. Die Pläne sind am Mittwoch im Gemeinderat vorgestellt worden. In der Oststadt sollen beispielsweise tausende Bäume in Form eines Herzens gepflanzt werden. Beim "Rendezvous in Schwäbisch Gmünd" Begegnungen im Mittelpunkt Im Mittelpunkt sollen Begegnungen, Gespräche und Kontakte stehen. Wie bei der Remstalgartenschau im Jahr 2019 sind auch wieder Stadtspaziergänge vorgesehen. Es sei außerdem ein Brückenschlag zur Landesgartenschau 2024 in Wangen angedacht. Die Mini-Gartenschau soll dabei wenig kosten. Die Stadt wolle bestehende Förderprogramme und geplante Veranstaltungen nutzen.