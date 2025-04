Am Montagmorgen sind in einer Kleingartenanlage in Langenau im Alb-Donau-Kreis sieben Gartenhütten abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kurz vor sechs Uhr am Montagmorgen gingen bei Polizei und integrierter Leitstelle die Anrufe ein. In der Langenauer Schrebergartenanlage beim Elchinger Weg brannten mehrere Hütten.

Wie die Polizei dem SWR sagte, haben insgesamt sieben Gartenhütte in der Kleingartenanlage gebrannt. Sie sind verteilt auf eine Fläche in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen mit dem Verdacht auf Brandstiftung aufgenommen. An anderen Hütten wurden Aufbruchsspuren gefunden.

Dreieinhalb Stunden haben die Löscharbeiten laut dem Langenauer Feuerwehrkommandanten Herbert Bosch gedauert. "Die Herausforderung war die angrenzende Bahnanlage. Die haben wir vorsichtshalber sperren lassen, wegen der starken Rauchentwicklung", so Bosch.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Insgesamt waren am Montag 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Auch in Ulm-Eggingen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gartenhütte gebrannt. Ob die Brände in einem Zusammenhang stehen, ermittelt jetzt die Polizei.