Gartengerätehersteller Gardena will möglicherweise sein Werk in Heuchlingen (Kreis Heidenheim) erweitern. Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben, ob dort künftig ein Produktions- und Logistikstandort für Gartenbewässerung entstehen soll. Gardena hatte das Werk in Heuchlingen Anfang des Jahres schon einmal erweitert.