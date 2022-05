Der Gartengerätehersteller Gardena aus Ulm hat seinen weltweiten Umsatz nach eigenen Angaben erstmals auf mehr als eine Milliarde Euro gesteigert. Die Umsatzsteigerung von zwölf Prozent gehe vor allem auf das Wachstum an den Auslandsmärkten zurück, heißt es in der Mitteilung. Große Nachfrage hat es demnach vor allem in Süd- und Nordeuropa gegeben. Aber auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verzeichnete Gardena ein "beträchtliches Plus".